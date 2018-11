Kabarettist Wilfried Schmickler: "Kein Zurück!"

"Die Zukunft ist ein großes schwarzes Loch. Die Versprechen sind gebrochen, die Verträge anulliert. Und das Licht am Ende des Tunnels ist nicht das Ende des Tunnels, sondern der entgegenkommende Zug."

Wilfried Schmickler denkt die Dinge gern vom Ende her. Besonders dann, wenn er an die Zukunft denkt. So wird aus dem Kabarettisten ein Prophet und aus der Zukunft eine Apokalypse. Dabei hat Schmickler eigentlich nur unsere Welt ein Stück weiter gedacht:

"Kein Tag ohne Mundraub-Überfälle, Schutzgeld-Erpressungsversuche und Enkeltrick-Diebereien. Beitragsanpassungen, Zinserniedrigung und Mindestrentenbescheide. Aus dem Supermarkt Deutschland wird Rudi Schmuddels Resterampe. Es läuft der totale, unwiederbringlich letzte Räumungsverkauf. Einkaufsparadiese, Schlemmeroasen, Musentempel meistbietend zu verhökern. Eigenbedarfsklagen, Vollstreckungsbescheide und Schuldenfallen im Preis inbegriffen. Die Archen sind gezimmert, die Testamente beglaubigt, die letzten Spuren werden verwischt."

Schmickler macht aus Empörung Engagement

Schmickler beschreibt die Kämpfe, die unsere Gesellschaft beherrschen: Reich gegen Arm, Alt gegen Jung, Stadt gegen Land. Und er beschreibt einen Ausweg: Die Solidarität aller Menschen mit allen Menschen.

"Wie kann es sein, dass die Angehörigen eines Volkes, dem der Wohlstand aus allen Nähten platzt, die ihr tägliches Brot in den Abfalltonnen verschimmeln lassen, die mit ihrem maßlosen Konsum dafür sorgen, dass anderswo Lohnsklaverei und Kinderarbeit zur Normalität gehören wie hierzulande die Hartleibigkeit, wie kann es sein, dass diese absoluten Hauptgewinner der Globalisierung nicht bereit sind, nur einen Bruchteil von dem, was sie sonst auf den Müll schmeißen, mit denen zu teilen, die beim globalen Glücksspiel die Nieten gezogen haben?"

Wilfried Schmickler macht aus seiner Empörung eine Tugend, aus seinem Pessimismus ein Engagement für andere.

"Gehen Sie in sich, bevor Sie aus sich rausgehen! Erinnern Sie sich an Ihre Träume, bevor Sie sie vergessen. Bleiben Sie gut, bleiben Sie Mensch! Und denken Sie immer daran: Auch der Hass auf die Niedrigkeit verzerrt die Züge."

Wilfried Schmicklers neues Programm mit dem Titel „Kein Zurück!“ ist beim Kölner Label WORTART erschienen und kostet 14,99 Euro.