"Hungry Eyes"-Sänger Eric Carmen ist gestorben

Der Musiker Eric Carmen ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilte dessen Frau, Amy Carmen, auf der offiziellen Website des US-Künstlers mit. Dort schrieb sie: "Unser liebevoller und talentierter Eric ist am Wochenende im Schlaf verstorben." Er sei sehr stolz darauf gewesen, "dass er über seine Musik jahrzehntelang so viele Menschen berührt hat". Das werde "sein bleibendes Vermächtnis sein".

1970 gründete der 1949 in Cleveland geborene Sänger gemeinsam mit dem Schlagzeuger Jim Bonfanti die Band The Raspberries. Mit ihrer ersten Single "Don’t Want to Say Goodbye" stieg die Band gleich auf Platz 86 der amerikanischen Pop-Charts ein. Den Durchbruch brachte die zweite Auskopplung aus ihrem Debütalbum "Raspberries": "Go All the Way" erreichte Platz 5 der US-Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet.

"Hungry Eyes" war auf dem Soundtrack von "Dirty Dancing"

1975 löste sich die Band auf, aber Carmen machte erfolgreich als Solokünstler weiter. Zu weltweitem Ruhm verhalf ihm die Ballade "All By Myself". Die Herz-Schmerz-Nummer wurde international zu einem Hit und immer wieder gecovert – unter anderem von Celine Dion im Jahr 1996.

Als 1984 sein selbst betiteltes Album floppte, zog er sich für ein paar Jahre aus dem Showgeschäft zurück, ehe ihm drei Jahre später ein fulminantes Comeback mit dem Song "Hungry Eyes" gelang. Die Power-Pop-Ballade war auch auf dem Soundtack für den erfolgreichen Film "Dirty Dancing" zu hören.

Im Jahr 2004 brachte Carmen seine Band "The Raspberries" für ein paar Konzerte wieder zusammen und ging mit diesen auf Tour.