Gute Stimmung, volles Haus: Hofer Filmtage erfolgreich zu Ende

Es war ein erfolgreiches Filmfest. Mit mehr als 16.000 verkauften Kinokarten haben die Hofer Filmtage eigenen Angaben zufolge das Ziel vom vergangenen Jahr erreicht. Und das obwohl heuer in zehn Kinosälen ein Fünftel weniger Sitzplätze zur Verfügung standen. Der Aufwärtstrend nach der Corona-Pandemie setze sich fort, so eine Filmtagesprecherin.

Weltpremieren und "Good things"

Thorsten Schaumann, Künstlerischer Leiter der Hofer Filmtage, sagte: "Mit steigenden Kinozahlen, Akkreditierungen und vielen intensiven Begegnungen umarmt die HoF-Familie die Welt: Good things happen in cinema und ganz besonders wieder während der Filmtage." Unter den 145 Filmen verschiedenster Genres waren 57 Weltpremieren, zehn europäische und 66 deutsche Erstaufführungen.

Viel Prominenz und neuer Gästerekord

Die Streifen waren von Regisseurinnen und Filmemachern aus 20 Ländern eingereicht worden. Die Filmtage empfingen – das ist ein neuer Rekord - insgesamt 850 Gäste. Darunter Filmschaffende, Produzenten, Verleiherinnen, Branchenexperten sowie Journalistinnen. Zu den bekanntesten Namen gehörten Jasna Fritzi Bauer, Peter Gödel, der den diesjährigen Filmpreis der Stadt Hof erhielt, Dominik Graf, Dietrich Kuhlbrodt, Rosa von Praunheim, Carin C. Tietze und Stephan Zinner sowie die Komponistin Annette Focks. Sie wurde mit dem Hans-Vogt-Preis 2024 ausgezeichnet.

Das Format HoFXR ging in diesem Jahr in die zweite Runde. Mit der Virtual Reality Installation Duchampiana von Lilian Hess, dem interaktiven VR-Erlebnis Emperor sowie dem 3D Avatar-Scan Meetfilmpeople und dem Projekt HoF History des Kollektiv17 wurden immersive Filmerlebnisse in den Festivalmix eingebracht.

Die 58. Internationalen Hofer Filmtage 2024 gehen digital noch weiter. Zahlreiche Filme sind bis zum 3. November über Video On Demand zu sehen: Den Link zum Stream finden Interessierte auf der Internetseite www.hofer-filmtage.de.