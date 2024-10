Kutschen-Unfall beim Leonhardiritt: Frau schwer verletzt

Beim Leonhardiritt im Lutzinger Ortsteil Unterliezheim ist am Sonntagvormittag eine Frau bei einem Unfall mit einer Kutsche schwer verletzt worden. Das hat die Polizei auf BR-Anfrage mitgeteilt. Demnach fuhr die Kutsche gegen 10.50 Uhr auf der Dillinger Straße in Richtung Nördlinger Straße als ein Holzwagscheit des rechten Pferdes brach. Dadurch erschrak das Pferd und wollte weglaufen. Eine Frau führte das Tier an einem Strick und versuchte, es zu beruhigen. Dabei geriet sie nach Polizeiangaben unter die Kutsche und wurde überrollt.

Kind wird aus Kinderwagen geschleudert

Danach sind laut Polizei zwei Pferde - zwei Haflinger - weggaloppiert, wobei sie ein Kleinkind leicht am Kopf verletzten, das aus seinem Kinderwagen geschleudert wurde. An einem Gartenzaun kamen die Tiere zum Stehen. Die schwer verletzte Frau wurde nach dem Unfall in ein Klinikum geflogen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Polizei stellte die Kutscher sicher.