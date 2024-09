Pedro Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen in Venedig

Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almodóvar hat für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig erhalten. Der 74-Jährige nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen.

Almodóvar vor fünf Jahren für sein Lebenswerk geehrt

"The Room Next Door" ist der erste auf Englisch gedrehte Film des Spaniers. Almodóvar ist seit Jahrzehnten mit Filmen wie "Alles über meine Mutter" oder "Volver - Zurückkehren" erfolgreich. Fünf Jahre vor seinem Goldenen Löwen für "The Room Next Door" war er beim Filmfestival in Venedig bereits für sein Lebenswerk geehrt worden.

Nicole Kidman gewinnt Preis für ihre Rolle in "Babygirl"

Als beste Hauptdarstellerin wurde am Samstag die US-australische Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in dem Erotik-Thriller "Babygirl" ausgezeichnet. Die 57-Jährige konnte den Preis allerdings nicht selbst entgegennehmen.

In einer auf der Bühne verlesenen Nachricht der Oscar-Preisträgerin hieß es: "Ich habe kurz nach meiner Ankunft in Venedig vom Tod meiner Mutter Janelle Kidman erfahren. Ich stehe unter Schock und muss bei meiner Familie sein." Den Preis widmete die Schauspielerin ihrer Mutter.

Bester Schauspieler: Der Franzose Vincent Lindon

Den Preis als bester Hauptdarsteller bekam der französische Schauspieler Vincent Lindon für seine Rolle in "Jouer avec le feu" ("The Quiet Son"). In dem Film des Regie-Duos Delphine und Muriel Coulin spielt er einen alleinerziehenden Vater, der seinen Sohn vor dem Einfluss einer rechtsextremen Gruppe bewahren will. Es ist Lindons erste Auszeichnung beim Filmfestival von Venedig in seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere.

