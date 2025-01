"Götter sind taub": Russen beklagen "Gefühl der Unsicherheit"

Der auch im Westen veröffentlichende Politologe Wladislaw Inosemtsew spricht von "sehr besorgniserregenden Ereignissen", weil die Ukraine allein in diesem Jahr bereits zwanzig große russische Industrieanlagen angegriffen habe.

Das werde zwar nicht zu "ernsthaften wirtschaftlichen Problemen führen", aber das "Gefühl der Unsicherheit" erheblich verstärken, zumal sich der Eindruck aufdränge, dass die russische Armee zwar ihre eigenen "strategischen Einrichtungen" beschütze, nicht aber Privatunternehmen: "Die Unterstützung der Russen für den Kreml beruht darauf, dass sie die Operation in der Ukraine nicht als Krieg betrachten – sie unterscheidet sich zu sehr von allem, was Menschen mit einem sowjetischen 'Ausbildungsweg' mit diesem Begriff verbinden. Je mehr daran Zweifel aufkommen, desto schwieriger wird es für die Behörden, ihre militärische Sonderoperation fortzusetzen."

Sogar Starblogger Juri Podoljak (3,1 Millionen Follower) wettert seit Tagen über eine angebliche "Täuschung der Führung des Landes" durch das russische Militär angesichts erfundener Erfolgsmeldungen: "Wenn die Ermittler wirklich nachforschen, werden viele Köpfe rollen."

"Frage mich, ob es funktionieren wird"

Propagandist Andrei Dewjatow macht sich schon Gedanken darüber, wie sich Putin gesichtswahrend in Verhandlungen "retten" könnte: "Es ist davon auszugehen, dass die Verhinderung eines Atomkrieges als Sieg Russlands in den Friedensverhandlungen verkauft wird, unter der Schirmherrschaft der USA und Chinas." Putin habe die Ukraine mit der "Illusion einer multipolaren Welt, ohne klare Strategie, in Erwartung kurzer Kampfhandlungen" angegriffen, jetzt sei es in ein "Zermürbungskrieg".

Ein weiterer Kommentator schreibt mit Hinweis auf das jüngste Interview von Putin zweifelnd: "Der Kreml bereitet sich auf Verhandlungen vor, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Ich frage mich, ob es funktionieren wird". Putin hatte behauptet, alles könne "in einem, eineinhalb oder zwei Monaten enden", wenn der Westen aufhöre, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Der Ukraine sprach Putin jedwede Souveränität ab.

Politologe Dmitri Michailitschenko leitete daraus ab, die Kontrahenten seien noch "sehr weit" voneinander entfernt: "Es ist zumindest erfreulich, dass niemand drastische Schritte unternehmen wird. Das heißt, weder Washington noch Moskau wollen die geringen Fortschritte, die während der bisherigen Unterredungen erzielt wurden, aufs Spiel setzen." Der in London lehrende Blogger Wladimir Pastuchow bilanzierte: "Wie viel wird Putin für den Frieden verlangen und wird die Welt den Preis bezahlen? Wir können schon jetzt sagen, dass dieser Preis vielen nicht gefallen wird."