Frauen dominieren Wettlesen um den Bachmann-Preis

Da stand er, sah die Literaturkritik am "Katzentisch" der kulturellen Öffentlichkeit und stürmte die Windmühlen der Zeit: Kritiker und Ex-Juror Hubert Winkels nahm Abschied mit einem flammenden Plädoyer für die Literaturkritik, für Diskurs statt Ranking, Begegnung statt Klicks, Erkenntnis und wortbasierte Narration statt zahlenbasierter Algorithmen.

Die Berührung mit dem anderen, mit der fremd gewordenen Textur der Welt, die durch die Kunst hindurch möglich wird, im Glücksfall infektiös für den Betrachter und deshalb im Feuilleton exemplarisch erlebbar in der Arbeit der Kritikerin, ist im klassischen Informations-verarbeitungsprozess der Zeitung und des Hörfunks nicht mehr gefragt. () Die einzige, an ein größeres Publikum gerichtete deutsche Fernsehsendung, die ausschließlich Diskussionen über neue Bücher zeigt, verzichtet programmatisch vollständig auf Literaturkritiker.

Mit seinem philosophietrunkenen Parforce-Ritt von Schlegel über Habermas bis Youtube eröffnete Winkels die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur. Und die werden – Social Media inbegriffen – jung, bunt und weiblich! Neun von 14 Kandidaten sind Frauen!

Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Verena Gotthardt, die Kärntner Slowenin, kam extra aus Wien in ihr Klagenfurter Elternhaus, um den Bachmann-Wettbewerb, trotz Corona, vor Ort zu erleben. Sie und Katharina Ferner, die mitten im Klimawandel, fern aller Romantik, neue Formen von Naturlyrik erprobt, sie sind die jüngsten mit gerade mal 25. Die eine spielt mit Dialekt, die andere, Verena Gotthardt, mixt ihr Deutsch mit ihrer slowenischen Muttersprache.

Viele Kandidaten und Autorinnen in diesem Jahr sind mit wenigstens zwei Sprachen vertraut. Oft sind die Grenzen fließend. Nava Ebrahimi ist in Teheran geboren, in Köln aufgewachsen, in Graz zu Hause. Magda Woitzuck, die heute Mittag liest, schreibt Deutsch und träumt Polnisch, Deutsch. Spanisch, Englisch. Warum über Diversität debattieren, wenn man sie einfach leben könnte, fragt sie, warum Menschen anderer Herkunft exotisieren?

Leander Steinkopf aus München sucht einen Verlag. Nava Ebrahimi will nach den Lockdowns wieder als Autorin sichtbar werden. Und selbst Timon Karl Kaleyta, cool und publikumserprobt als Sänger der Band "Susanne Blech" ist nervös, er weiß: Der Bachmann-Preis fördert Karrieren. "Meine Frau sagt immer, ich sei ein unendlicher Narziss – ich sehne mich doch sehr nach Anerkennung von höheren Institutionen", sagt Kaleyta. "Ich bin ja noch sehr alter Prägung, und ich mag Autoritäten. Und bei so einer Institution wie dem Bachmannpreis zu lesen, ist für mich tatsächlich eine ganz klassische Ehre."

Wie der Bachmannpreis in Corona-Zeiten abläuft

Das Wettlesen ist diesmal ein Hybrid: 16 Stunden Literatur im Fernsehen, das Publikum am Bildschirm, Autoren und Autorinnen zu Haus, die Lesungen aufgezeichnet, aber die Jury diskutiert vor Ort, lässt sich beim Denken in die Karten schauen, macht Meinungsbildung erfahrbar und Literaturkritik transparent, live, spontan, diskursiv.

Von Klaus Kastberger aus Graz sind wieder angespitzte Zwischenrufe zu erwarten. Insa Wilke, die von Hubert Winkels den Vorsitz übernahm, als erste Frau in der Geschichte des "Bewerbs", versprach: Gegensprachen und neu erzählte Erfahrungen, künstlerische Experimente und eine offene Debatte auf dieser Insel namens Bachmann-Wettbewerb.