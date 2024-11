"Es sieht wie aus wie ein Theater": Theater Chambinzky umgezogen

"Es ist ein Theater", das war einer der ersten Sätze, die offiziell auf der neuen Bühne im Chambinzky-Hafentheater gesprochen wurden, von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Doch die Worte sind nicht von ihm, das habe eine Dame vor der Vorstellung zu ihm gesagt. In nur dreieinhalb Monaten hat das Team vom Chambinzky aus einer ehemaligen Kabarett-Bühne ein Theater geschaffen.

Ein Theater für die Stadt, für die Stadtgesellschaft, so sagte es Christian Schuchardt am Samstagabend bei der Eröffnung. Bei einer Eröffnung, für die viele bis zuletzt Stühle geschraubt, Leitungen gezogen, gewerkelt haben.

Chambinzky Hafentheater: Werkeln bis zum Schluss

Doch ganz fertig ist das Chambinzky Hafentheater noch nicht. Oder, wie es Christian Schuchardt bei der Eröffnung sagte, es würde ihn nicht wundern, wenn sich während der Eröffnung der letzte Handwerker aus dem Haus schleichen würde.

Denn der Aufzug für Rollstuhlfahrer ist noch nicht da, die Sitzplatznummern sind noch nicht angebracht. Was bei der Eröffnung aber nur kurzzeitig für Verwirrung sorgte, sondern vielmehr zum Anlass vieler kleiner und netter Gespräche unter Platznachbarn wurde. Darauf angesprochen, sagte Intendant Csaba Béke dem BR: "wir sind mit dem Theater in einer analogen Welt. Und hier kann man social leisen. Es ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Zusammenkunft und es ist ein Ort, in dem sich Menschen gemeinsam mit Themen beschäftigen können".

Chambinzky Hafentheater mit neuer Ausrichtung

Und Oberspielleiter Kai Christian Moritz sagte zur künftigen Ausrichtung seiner Bühne: "Also wir werden nicht nur auf die Schiene der Schenkelklopfer-Komödie setzen, die auch wichtig ist, die ich damit gar nicht verteufeln will, sondern ich glaube, wir können hier Theater aus Würzburg für Würzburg und die Umgebung machen."

Premiere: "Kalter Weisser Mann"

Mit der Premiere am Abend zeigt es das Ensemble gleich. In "Kalter Weisser Mann" zerfleischt sich die Belegschaft eines Unterwäscheherstellers am Tag der Beisetzung des Firmengründers. Es geht um die Frage nach Gleichberechtigung, um das Gendern, um Verständnis für Minderheiten, um den Umgang miteinander.

Ein großer Saal anstelle zweier Säle

Der neue Saal im Hafentheater hat 199 Sitzplätze und damit zwar ähnlich viel Plätze wie an der bisherigen Spielstätte, die dort aber auf zwei Räume aufgeteilt sind. Deswegen arbeite das Chambinzky auch an einer konzeptionellen Anpassung, "weil wir vom kleineren, feinen Kammerspiel das Ganze sozusagen übersetzen auf einen größeren Saal, der unsere gesamte Arbeitsweise natürlich ändert", erklärt Intendant Csaba Béke.