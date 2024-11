Mann wird bei Polizeieinsatz in Nürnberg erschossen

Bei einem Polizeieinsatz im Nürnberger Stadtteil Schoppershof ist ein 51-jähriger Mann erschossen worden. Er verstarb noch vor Ort, wie Polizeisprecherin Janine Mendel dem BR bestätigte.

Angeschossener Mann starb noch vor Ort

Am Vormittag waren der Polizei demnach heftige Streitigkeiten in einer Wohnung gemeldet worden. Eine Polizeistreife traf vor Ort auf den 51-Jährigen und eine 41-jährige Frau, die in die Streitigkeiten verwickelt waren. "Im Rahmen des Einsatzes musste von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden, gegen den 51-Jährigen. Er ist noch hier in der Wohnung seinen Verletzungen verstorben", so die Polizeisprecherin im Gespräch mit dem BR. Die 41-jährige Frau blieb unverletzt.

Noch keine Angaben zum Grund des Waffeneinsatzes

In welcher Beziehung das Paar zueinanderstand, sei der Polizei bekannt - aus ermittlungstechnischen Gründen könne man zum jetzigen Zeitpunkt dazu aber keine Angaben machen. Das gelte auch für die Frage, warum es zum Einsatz der Schusswaffe kam. Medienberichte, die von einem Messerangriff seitens des Mannes berichten, will Pressesprecherin Janine Mendel derzeit nicht kommentieren aber auch nicht dementieren.

Externe Abteilung überprüft Schusswaffengebrauch

Spurensicherung und Kriminalpolizei haben die Ermittlungsarbeiten übernommen. Zusätzlich sei auch das LKA München eingeschalten worden. Denn bei polizeilichem Schusswaffengebrauch werde dessen Rechtmäßigkeit von einer externen Abteilung überprüft, erklärt Janina Mendel. Eine Gefahr für Außenstehende habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.