Österreich: Mutmaßlicher Doppelmörder tot aufgefunden

Der Jäger, der in Österreich zwei Menschen erschossen haben soll, wurde laut der oberösterreichischen Polizei tot aufgefunden. Die Leiche des Mannes sei in einem Waldstück aufgefunden worden.

Wie die "Kronen-Zeitung" berichtet, geht die Polizei von einem Suizid aus. Bereits am Freitag war das Fluchtauto des 56-Jährigen in einem Wald sichergestellt worden. Am Samstagnachmittag will die Polizei auf einer Pressekonferenz Details bekanntgeben.

Verdächtiger soll zwei Männer erschossen haben

Der Gesuchte soll am Montag innerhalb von weniger als zwei Stunden zwei Personen mit gezielten Kopfschüssen getötet haben. Es handelt sich um den Bürgermeister des Ortes Kirchberg ob der Donau und einen ehemaligen Jagdleiter.

Hintergrund der Tat dürften nach Polizeierkenntnissen jagdrechtliche Streitigkeiten gewesen sein. Weil der Mann mit zahlreichen weiteren Menschen im Jagdmilieu Streit hatte, waren zwischenzeitlich rund 50 Menschen unter Polizeischutz gestellt worden.

Auto in der Nähe des Tatorts gefunden

Die Beamten hatten den silbernen VW Caddy in einem Wald in der Nähe des ersten Tatorts gefunden. Ein entsprechender Hinweis aus der Bevölkerung führte die Beamten zu dem mutmaßlichen Fluchtauto. Das Waldstück soll nach Angaben des ORF das Jagdrevier des mutmaßlichen Täters gewesen sein. Unklar ist, wie lange das Fahrzeug bereits dort stand.