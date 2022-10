Diese Memes feiern die schier unendliche Präsenz der Queen

Was für die Millennials Angela Merkel war, ist sie für alle Generationen darüber, die große Konstante: Her Majesty The Queen Elisabeth II. aka "HM The Queen". Rund um dieses Wochenende feiern sie, die Briten und viele andere Fans der Royals, ihr 70. Thronjubiläum in London. Mit ihren 96 Jahren und den sieben Jahrzehnten auf dem Thron bricht sie damit auch einige Rekorde: Sie ist die am längsten regierende und älteste britische Monarchin, das am längsten aktive weibliche Staatoberhaupt der Geschichte – und in der Gegenwart kann sowieso kein anderes Staatsoberhaupt mit ihrem Alter und den Dienstjahren mithalten.

Damit sollte ihr in der Geschichtsschreibung schon ein gewisser Raum sicher sein – in der Digitalkultur aber ist sie jetzt schon unsterblich: Als "Queen Elizabeth Is Immortal" hat sich sich in den letzten Jahren auch als eigenes Meme ihren Platz in digitalen Ewigkeit gesichert. Es gibt also keinen besseren Anlass als ihr 70. Thronjubiläum, um sich vor ihrer scheinbaren Unsterblichkeit mit diesen Memes tief zu verbeugen: