Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Bad Tales" - Ein sehr sehenswerter gesellschaftlicher Albtraum aus Italien

Italienische Filme kommen immer seltener zu uns ins Kino, hier aber ein echter Geheimtipp, so brillant wie bösartig: "Bad Tales" erzählt von frustrierten Eltern und der Wut ihrer Kinder, in der Vorstadt-Hölle von Rom. Böse Geschichten entfalten sich in betörenden Bildern, hinter denen Abgründe lauern - auf der Berlinale 2020 mit dem Silbernen Bären für das Beste Drehbuch ausgezeichnet.