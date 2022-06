Das sind die drei wichtigsten Streaming-Tipps der Woche

"Was geschah mit Bus 670?" – Eine Mutter auf der Suche nach Antworten

Jesus will ein besseres Leben. Der Beginn eines schmerzvollen Abschieds. Denn speziell in Mexikos Grenzgebiet zu den USA ist Gewalt Teil des Alltags. Als die Mutter nach Monaten nichts von ihrem Sohn hört, begibt sie sich auf dessen Spuren. Ein eindringliches, verstörendes Drama über Kriminalität, die Kraft der Mütter und menschliche Verrohung in der mexikanischen Gesellschaft.

Auf DVD und als VoD.