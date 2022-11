Das sind die 6 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Land of Dreams" - Ein spannedes Bild eines futuristischen Amerika

Irgendwann in der nahen Zukunft: Simin reist durch die USA und zeichnet für das US Census Bureau die Träume der Bevölkerung auf. Doch was Simin nicht weiß: der Behörde geht es um Kontrolle. "Land of Dreams" zeigt ein Amerika, das seine Grenzen geschlossen hat. Regisseurin Shirin Neshat gelingt eine spanennde Verquickung von Kunst, Politik und Drama.