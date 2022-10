Die 4 besten Blu-ray-, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"Geschichten vom Franz" - Christine Nöstlingers kleine Helden endlich mit eigenem Spielfilm

Franz ist der Kleinste in seiner Klasse. Oft wird er für ein Mädchen gehalten. Kein Wunder, dass er die Nase voll hat, er will auch so ein "Alpha-Mann" sein. So wie der da im Internet. Die Kinder- und Jugendbücher der Österreicherin Christine Nöstlinger bleiben auch nach ihrem Tod Bestseller. Das ist schon die halbe Miete für diese Verfilmung, die die Sorgen und Wünsche eines 9-Jährigen ernst nimmt - ehrlich, feinfühlig und unterhaltsam.

Auf DVD und im Stream.