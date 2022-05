Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Willi und die Wunderkröte" – Zweites Kino-Abenteuer des wissbegierigen TV-Stars

In seinem zweiten Kinofilm will Willi wissen, warum Frösche so wichtig sind, für die Nahrungskette zum Beispiel. Und er stellt fest, dass sie ein Zuhause brauchen wie den Teich, den Luna liebevoll für sie angelegt hat. Auch wenn manche von Willis Drehbuch-Sätzen sehr gestelzt daherkommen, hier gibt es für Kinder etwas zu lernen, und auch Willi kommt ins Staunen.