Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

Oscar Isaac als traumatisierter Spieler in "The Card Counter", eine Frau in Liebesnöten in "Notre Dame - Die Liebe ist eine Baustelle" oder Ewan McGregor als Jedi-Ritter in "Obi-Wan Kenobi": die besten Tipps fürs Heimkino vom 27. Mai.