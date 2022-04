Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Walchensee Forever" – Spannendes Porträt über alternative Lebenswege

Ein Café am See, Mittelpunkt eines Familienportraits, in dem es vor allem um Anna Werner, die Mutter der Filmemacherin geht. Mit ihrer Schwester bereist sie in den 60er-Jahren Südamerika, geht auf Sinnsuche in Indien und gerät in die Hippie-Zeiten in den USA. "Walchensee Forever" handelt von Frauen, die ihren Weg unabhängig von Männern gehen.

Auf DVD und als VoD.