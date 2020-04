Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Trolls World Tour" – Neues Animationsspektakel aus der Welt der Trolls

In "Trolls World Tour“ dreht sich alles um Musik. Denn daraus besteht die Troll-Welt. Dumm nur, dass Barb, die Königin des Hard Rock, alle Völker den harten Klängen unterwerfen will. "Trolls World Tour“ startet aufgrund der Corona-Krise weltweit direkt im Heimkino – was US-Kinobetreiber gegen das Studio Universal aufbrachte. Die sehen sich um ihr Geschäft gebracht. Ob das allerdings so gut gelaufen wäre? Die Computeranimation ist wie eine Überdosis Zucker.