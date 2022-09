Das sind die 5 wichtigsten Blu-ray- und VoD-Tipps der Woche

"Athena" - Die Banlieue brennt

Nach seiner Weltpremiere in Venedig läuft der Actionthriller "Athena" nun direkt im Streaming. In der gleichnamigen Banlieue brechen Unruhen aus, nachdem ein kleiner Junge vermeintlich von der Polizei ermordet wurde. In langen schwebenden Einstellungen inszeniert, wirkt "Athena" wie eine Mischung aus historischem Schlachtengetümmel und Videospiel. Mit wahrlich beeindruckenden Actionszenen.

Als Stream bei Netflix.