Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Don't Worry Darling" - Harry Styles in einem Hochglanz-Thriller

Superstar Harry Styles: In "Don't Worry Darling" spielt er einen smarten Ehemann, der in der glatten Muster-Gemeinde Victory in den 50er Jahren mit seiner Frau lebt. Die Welt könnte nicht schöner sein. Aber Zweifel kommen auf. Die Arbeit der Männer ist nämlich streng geheim. Und seine Frau kommt einem düsteren Geheimnis auf die Spur. "Don't Worry Darling" ist raffiniert gedacht, rasant erzählt und extrem unterhaltsam. Frust kommt nur auf, weil die Konstruktion am Ende in sich zusammenbricht.