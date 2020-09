Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Hello Again - Ein Tag für immer" - Und täglich grüßt der Hochzeitsztag

Zazies alter Freund von früher heiratet. Ein Fehler, vor dem sie ihn bewahren willn. Soweit so normal, aber dann kommt es auf der Hochzeit erst zum Eklat. Und danach wird in der Nacht auch noch die Rückspul-Taste gedrückt: Ab da ist die Hauptfigur gefangen in der Zeitschleife. "Hello again", eine deutsche Komödie in bester "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Manier.