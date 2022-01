Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"The Many Saints of Newark" - Das Leben von Tony Sopranos Vorfahren

Ein Wiedersehen mit den "Sopranos", allerdings in den 60er-Jahren. "The Many Saints of Newark" schildert die Vorgeschichte zur Erfolgsserie "Die Sopranos" und konzentriet sich auf den Werdegang von Mafioso Richard "Dickie" Moltisanti, der Tony Soprano entscheidend prägte. Kein Glanzstück unter den Mafiafilmen, aber mit durchaus gelungenen Momenten.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD bei Warner.