"Kalte Füße": Bewegende Ukraine-Geschichte jetzt als ARD-Hörbuch

Entstanden ist ein ergreifender, knapp 300 Seiten langer Brief an den Vater. Damals, im Zweiten Weltkrieg, wurden die deutschen Nazis und italienischen Faschisten aus der UdSSR vertrieben. Und heute? Laut Präsident Putin sollen wieder "Faschisten" vertrieben werden, die angeblich in Kiew herrschen – eine der vielen Lügen des Diktators im Kreml.

Wie sollen wir in Westeuropa Krieg "verstehen"?

Francesca Melandri sortiert montageartig und rechercheintensiv ihre Gedanken zum Phänomen Krieg. Dabei verwebt sie wie in ihrem Bestseller "Alle, außer mir" (2018) auch in "Kalte Füße" Familiengeschichte mit Zeitgeschichte, immer mit Blick auf die Ukraine und auf dieses "Spiegelkabinett" der Geschichte, wie sie schreibt. Die Schauspielerin Nina Kunzendorf, bekannt als Tatort-Kommissarin oder aus Christian Petzolds Film "Phoenix", hat dieses "Zwiegespräch" zwischen Tochter und Vater als Hörbuch-Podcast eingelesen:

"Wie würde ich mich verhalten? Du konntest dieser Frage nicht ausweichen, wie alle, die im Krieg waren. Wie würde meine Antwort lauten, wenn ich sie mir stellen müsste? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins: Wer behauptet, die Antwort zu kennen, bevor er ernsthaft auf die Probe gestellt wurde, hat die Frage nicht begriffen. Wie werden wir uns verhalten, wenn der Krieg eines Tages keine Fernsehserie mehr ist, sondern der Fluch des echten Lebens?"

"Kalte Füße" – der Titel des vielleicht persönlichsten Buchs der vielfach ausgezeichneten Autorin, spielt nicht nur auf die Situation an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg an, auf den Frost, die Gewalt, auf das Glück, überlebt zu haben. Francesca Melandri bezieht in ihrem Buch, das schwer in ein Genre zu pressen ist, eindeutig Position, was die Rolle des vom Frieden verwöhnten Westeuropa sein sollte. Sie stellt sich (und damit ihren Leserinnen und Lesern) entscheidende Fragen – in diesem Sinne ist ihr Buch auch ein Appell.

"Es ist ein politisches Buch", sagt Melandri, "ich ergreife Partei: Es ist unschwer herauszulesen, was ich über Russland, über Putins Einmarsch in die Ukraine denke und wie ich unsere Rollen als westliche alliierte Partner der Ukraine sehe und was wir verstärkt tun sollten. Also: Es ist ein sehr politisches Buch – und ein sehr persönliches."