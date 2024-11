Bayerischer Buchpreis 2024: Nichts für schwache Nerven

Heute werden es acht Autorinnen und Autoren sein, die in der Residenz in München sitzen und mehr oder weniger ergeben dem lauschen müssen, was von der Jury auf der Bühne an Lob, Kritik und manchmal auch Häme über ihre Bücher kommt. Unter ihnen Clemens Meyer, seit dem Deutschen Buchpreis weniger bekannt für sein Mammut-Werk "Die Projektoren" als für eine eher kurze Zündschnur. Ebenfalls nominiert ist Martina Hefter mit ihrem Buch "Hey guten Morgen, wie geht es dir?", die eben jenen Deutschen Buchpreis vor wenigen Wochen gewann.

Dritte Nominierte in der Kategorie Belletristik ist die Autorin Alexandra Stahl mit ihrem Roman "Frauen, die beim Lachen sterben". Wird sie vielleicht die Dritte, die sich freut? Wird Clemens Meyer geehrt? Oder wird Martina Hefter einen weiteren Preis mitnehmen?

Oropax bei der Jury-Diskussion?

Mindestens eins der drei Jurymitglieder, Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung, Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen und Marie Schoeß vom Bayerischen Rundfunk, muss den eigenen Kandidaten zurücklassen. Ein Unentschieden ist nicht vorgesehen.

Und die Zeit läuft: Über die drei Sachbücher und die drei Romane wird jeweils eine halbe Stunde lang debattiert, mitunter hart. Wie hält man das als anwesende Autorin aus? "Am besten mit Oropax oder einem sehr guten Song, weil es anscheinend Autoren in den letzten Jahren gab, die zwei Jahre daraufhin nicht mehr geschrieben haben", sagt Carmen Butcher, die einst mit ihrem ersten Roman dabei war.

Ehrenpreis für Donna Leon

Immerhin gibt es auch für Nicht-Gewinner ein kleines Preisgeld und natürlich viel Aufmerksamkeit. Das gilt auch für die Sachbuchrunde, in der heute Abend über "Ungleich vereint" von Steffen Mau, "Die Evolution der Gewalt" von Harald Meller, Kai Michel und Carel van Schaik und "Zugemüllt" von Oliver Schlaudt debattiert und entschieden wird.

Zwei ganz andere Preis-Ermittlungsverfahren spielen auch noch eine Rolle: Donna Leon bekommt den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten, ein Staatspreis, bei dem Markus Söder den Ausschlag gibt. Außerdem wird der Bayern 2 Publikumspreis bekannt gegeben, der über Voting ermittelt wurde.