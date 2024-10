Deutscher Buchpreis 2024 geht an Martina Hefter

Der beste deutschsprachige Roman des Jahres ist "Hey, guten Morgen, wie geht es dir?" der Allgäuer Schriftstellerin Martina Hefter. Er wurde am Montagabend in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Nominiert waren außerdem das Buch "Vierundsiebzig" der im Landkreis Freising aufgewachsenen Ronya Othmann, Markus Thielemann mit "Von Norden rollt ein Donner", Maren Kames mit "Hasenprosa", Clemens Meyers "Die Projektoren", und Iris Wolffs "Lichtungen".

Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, alle anderen Nominierten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr erhielt Tonio Schachinger den Preis für sein Werk "Echtzeitalter".

Die wichtige Auszeichnung für deutschsprachige Literatur wurde in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben. Die siebenköpfige Jury hat dafür insgesamt 197 Romane aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichtet. Die Werke sind seit Oktober 2023 erschienen oder kommen erst noch heraus.

Frankfurter Buchmesse in dieser Woche

Am Dienstag wird die bis Sonntag dauernde Buchmesse in Frankfurt am Main im Beisein von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Italiens Kulturminister Alessandro Giuli eröffnet. Italien ist in diesem Jahr Gastland. Ab Mittwoch ist die Messe für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag für das breite Publikum. Zu den Höhepunkten zählt auch die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zum Messeabschluss am Sonntag. In diesem Jahr wird die US-polnische Journalistin und Historikerin Anne Applebaum geehrt.