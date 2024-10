Wie Leseclubs Kinder und Bücher zusammenbringen

Zunächst die gute Nachricht: Eltern lesen ihren Kindern wieder etwas häufiger vor. Das zeigt der aktuelle Vorlesemonitor der Stiftung Lesen. Zwei Drittel der Eltern lesen ihren Ein- bis Achtjährigen eigenen Angaben zufolge regelmäßig vor. Allerdings wird noch immer fast jedem fünften Kind (18 Prozent der Befragten) nie vorgelesen.

Am wenigsten vorgelesen wird der Befragung zufolge von Eltern mit formal niedriger Bildung. Wie kann man diese Kinder noch zum Lesen bringen und Spaß an Büchern vermitteln? Das versuchen seit einigen Jahren die Leseclubs der Stiftung Lesen. Einer trifft sich zweimal wöchentlich in der Stadtbibliothek von Gerolzhofen in Unterfranken.

Ehrenamtliche wecken Freude an Büchern und dem Lesen

Zehn Kinder sind am Montag zum Leseclub gekommen, die meisten nicht zum ersten Mal. Leseclub – das hört sich erstmal so an, als würden alle brav im Kreis sitzen und still lesen oder einem Vorleser lauschen. Aber es geht auch anders.

Mit viel Herzblut und Kreativität bringen Ehrenamtliche in der Stadtbibliothek Gerolzhofen Bücher und Geschichten in die Lebenswelt der Kinder. Los geht es mit einem Spiel, bei dem Pappteller die Runde machen, die sogenannten "Storyteller". Auf jedem ist ein anderes Bild, und jedes Kind muss wie beim Kofferpackenspiel die Geschichte der Vorgänger wiederholen und um einen neuen Aspekt ergänzen.

Abwechslung durch verschiedene Medien

Es geht beim Leseclub nämlich gar nicht immer darum, Bücher vorzulesen – das natürlich auch - sondern sich Geschichten auf vielfältige Weise zu nähern, sagt die ehrenamtliche Lesepatin Brunhilde Lehmann. Sie und ihre Kollegin Daniela Walter versuchen, das Programm jedes Mal anders zu gestalten, damit es nicht eintönig wird. "Wenn es nur ein Buch gibt, fehlt den Kindern das Neue. Aber natürlich stehen die Bücher im Mittelpunkt. Die Kinder sollen sich auch mal Bücher ausleihen und die Bücherei kennenlernen", sagt die pensionierte Grundschullehrerin.