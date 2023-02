"Aus meiner Haut", "Die Frau im Nebel": Die Neustarts der Woche

"Wann kommst Du meine Wunden küssen?" - Aufwühlendes Wiedersehen im Schwarzwald

Im Drama "Wann kommst Du meine Wunden küssen" gibt es ein Wiedersehen auf einem Hof im Schwarzwald, auf dem Aussteiger aus der Berliner Künstlerszene leben. Als Maria (Bibiana Beglau) nach Jahren der Funkstille hier ankommt, herrscht dicke Luft. Ihr Ex-Freund ist mit ihrer früheren besten Freundin Laura zusammen. Und es eskaliert, als Maria ihre Hälfte am geerbten Hof verkaufen will. Alte Konflikte brechen auf, nötige und weitreichende Entscheidungen stehen an. Und die drei müssen sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit und so ganz anderen Gegenwart stellen.

Hauptdarstellerin Bibiana Beglau:

"Da geht es um Frauen, die eine sehr, sehr enge Freundschaft hatten, die als Kinder zusammen aufgewachsen sind. Sich dann in ihrem Leben verloren haben. Also was rettet man aus der Jugend, aus dem Wahnsinn, wenn man anfängt zu arbeiten, was rettet man in ein erwachsen gewordenes Künstlerleben. Und gibt’s das überhaupt?.“

Hanna Dooses Film "Wann kommst du meine Wunden küssen" ist ein schmerzhafter Selbstfindungstrip. Prominent besetzt, viel improvisiert, ein bisschen verkopft. Aber mit umso mehr Leidenschaft gespielt.