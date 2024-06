Waldbrand bei Athen gelöscht - Weiter hohe Brandgefahr

Feuerwehrleuten ist es gelungen, einen großen Busch- und Waldbrand nördlich der griechischen Hauptstadt Athen zu löschen. Der Brand war am Samstag ausgebrochen und von starken Winden immer wieder angefacht worden. Vielerorts ging Asche nieder. Bei der Bekämpfung des Feuers waren 15 Löschhubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz sowie hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer.

Waldbrände in weiten Teilen Griechenlands

Fast alle Regionen Mittelgriechenlands und einige Inseln melden ebenfalls insgesamt etwa 50 Brände. Der schlimmste wütet auf der Ferieninsel Serifos. Dort wurden vorübergehend sechs Orte evakuiert.

Der Bürgermeister der Insel sagte jedoch am Sonntag im griechischen Rundfunk, der Brand sei in der Nacht immerhin unter Kontrolle gebracht worden. Der griechische Rundfunk berichtet, touristische Anlagen befänden sich nicht in der Nähe von Brandgebieten.

Waldbrandgefahr bleibt hoch in Griechenland

Der Zivilschutz warnte am Sonntag jedoch erneut: Die Brandgefahr bleibe nach einer langen regenarmen Zeit und mehreren Wochen mit Temperaturen von über 35 Grad Celsius hoch. Außerdem tobten am Wochenende heftige Winde, deren Böen nach Angaben des meteorologischen Amtes die Stärke acht erreichten.

Griechenland ist zwar an Waldbrände gewöhnt, in den vergangenen Jahren jedoch sind sie zahlreicher und verheerender geworden. Der Grund: Die Sommer sind im Zuge des Klimawandels heißer, trockener und windiger geworden. Nach den schweren Waldbränden des vergangenen Sommers und dem wärmsten Winter in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen haben die Behörden ihre Strategie gegen Wald- und Buschbrände verschärft.

Mit Informationen von dpa und Reuters