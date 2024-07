Vor Olympia: Anschläge auf Bahnstrecken in Frankreich

Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben mutmaßliche Sabotageakte weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt. Nach ersten Informationen sind mehrere Anlagen außerhalb von Paris betroffen, was Auswirkungen auf die stark befahrenen TGV-Strecken habe. Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt, die Hintergründe sind unklar.

Etwa 800.000 Fahrgäste sind betroffen

Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt, teilte die französische Bahn SNCF mit. Es handele sich um einen "massiven Angriff" auf das Zugnetz, etwa 800.000 Fahrgäste seien von den Folgen der Anschläge betroffen. Auch auf der Route zum Stade de France, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele, geht derzeit nichts.

Die SNCF rief dazu auf, für den Donnerstag geplante Reisen nicht anzutreten. Die staatliche Eisenbahngesellschaft versicherte, es werde umgehend mit den Reparaturen begonnen. Die Einschränkungen würden aber "mindestens das ganze Wochenende" anhalten, da man es mit "mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen" zu tun habe.

Verkehrsminister: "Skandalöser krimineller Akt"

Der geschäftsführende französische Premierminister Gabriel Attal sprach von "koordinierten Sabotageakten". Die Auswirkungen auf das Eisenbahnnetz am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele seien massiv und schwerwiegend, schrieb Attal auf X. "Unsere Nachrichtendienste und Ordnungskräfte sind mobilisiert, um die Urheber dieser kriminellen Handlungen zu finden und zu bestrafen", so Attal.

Verkehrsminister Patrice Vergriete erklärte, alles weise "darauf hin, dass es sich um mutwillige Aktionen handelt". Er sprach von einem "skandalösen kriminellen Akt". Die Indizien deuteten "auf Brandstiftung" hin, fügte Vergriete hinzu. Die Regionalpräsidentin Valérie Pécresse sprach im Sender France Info von einem "Akt der Destabilisierung".

Verspätungen im Verkehr von und nach Frankreich

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte, dass die Brandanschläge kaum Auswirkungen auf den deutschen Zugverkehr haben dürften. Die Lage sei unübersichtlich, man gehe aber davon aus, dass es zu keinen Einschränkungen kommen werde. Lediglich Züge, die von oder nach Straßburg oder Paris unterwegs seien, könnten bei ihrer Fahrt behindert werden.

Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Bayern und Frankreich halten sich offenbar tatsächlich in Grenzen. Für derzeit zwischen München und Paris verkehrende Züge werden Verspätungen von maximal einer Stunde erwartet. Die Bahn rief Fahrgäste aber auf, sich auf jeden Fall über ihre jeweilige Zugverbindung zu informieren.

Hier finden Sie aktuelle Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn (externer Link)

Bei Zugtickets für Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland, die bis einschließlich 26. Juli gekauft wurden und für diesen Tag gelten, ist die Zugbindung aufgehoben worden. Reisende können somit andere Verbindungen zu ihren geplanten Ankunftszielen nutzen und zu späteren Zeitpunkten abreisen.

Sicherheitskräfte konzentrieren sich auf Eröffnung der Spiele

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet, unter ihnen auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch die US-amerikanische First Lady Jill Biden wird bei der Zeremonie live dabei sein.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45.000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt. Möglicherweise haben sich die Urheber auf das Bahnsystem gerade diese starke Konzentration der Sicherheitskräfte zu Nutzte gemacht.

Mit Informationen von dpa und AFP