Die deutschen Fußballfrauen sind schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris gefordert. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp trifft in der Auftaktpartie am Donnerstag (19.00 Uhr) auf den WM-Vierten Australien.

Fußball Frauen: Deutschland - Australien | 25.7., 19 Uhr | Radioreportage

"Wir haben eine Gruppe mit Gegnern, die physisch sehr stark sind", sagte Popp. Das Team müsse schon in der Gruppenphase voll dagegen halten: "Das können wir auch. Davon bin ich überzeugt. Aber es muss halt von Anfang an passieren und die 90 Minuten hindurch, sonst kann uns jede Mannschaft wehtun."

Gwinn: Wollen uns belohnen

Auch FC-Bayern-Akteurin Giulia Gwinn fiebert dem Abenteuer Olympia entgegen, weiß aber auch um die erste große Hürde, die schon beim Turnierstart ansteht: "Australien war bei der WM im Halbfinale. Wir haben in der Vorbereitung aber gut geschuftet – jetzt wollen wir uns belohnen."

In einer kniffligen Gruppe warten danach noch Rekordweltmeister USA und Sambia. "Gerade die USA sind schwer einzuschätzen. Sie haben in der Vergangenheit viel gewonnen, kommen aber ohne ihre bekannteste Spielerin Alex Morgan, dafür mit vielen Spielerinnen, die man nicht so oft gesehen hat", sagte die Rechtsverteidigerin: "Sambia kommt mit viel Physis, das ist ein Brett".