Wetter zum Ferienbeginn: Erst Hitze, dann Gewitter und kühler

Zum Beginn der Sommerferien am Freitag präsentiert sich das Wetter in Bayern zweigeteilt. In Franken und der Oberpfalz sorgt ein schwacher Tiefausläufer für teils sonniges, teils bewölktes Wetter und vereinzelt ziehen Schauer durch oder es fällt örtlich etwas Regen. In Schwaben, Ober- und Niederbayern ist es dagegen weitgehend trocken und hier zeigt sich zwischen einigen Wolkenfeldern die Sonne öfter. Dazu liegen die Temperaturen im Norden Bayerns um 25 Grad, im Süden des Freistaats bei rund 28 Grad.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Samstag oft sonnig und heiß mit bis zu 32 Grad

Am Samstag ist es in Unterfranken und im nördlichen Oberfranken teils freundlich, teils bewölkt und vereinzelt fällt schauerartiger Regen, mitunter kann es zu kräftigen Gewittern kommen. Im übrigen Bayern scheint zu einigen Wolken die Sonne, spätnachmittags und abends steigt dann im übrigen Franken, in der Donau-Alb – Region und in Alpennähe das Risiko für örtlich kräftige Wärmegewitter an. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad am Fuße der Rhön, sonst vielerorts in Bayern um 30 Grad und im Süden Bayerns sind örtlich bis zu 32 oder 33 Grad möglich.

Sonntag unbeständig und kühler

In der Nacht zu Sonntag und am Sonntag zieht eine Kaltfront von Nordwest nach Südost über Bayern hinweg und sorgt für einen Temperatursturz. So liegen die Höchstwerte nur noch zwischen 20 Grad im Landkreis Hof und 26 Grad im Südosten Bayerns, manche Modelle zeigen in Südostbayern auch noch mal bis zu 28 Grad. Dazu ist es zunächst unbeständig mit Wolken, Schauern und vor allem im Süden auch teils kräftigen Gewittern. Im Laufe des Tages beruhigt sich von Nordwesten her langsam das Wetter und zwischen den Wolken gibt es sonnige Abschnitte.

Wetter in München: Gute Aussichten für Taylor Swift

Taylor Swift Fans erwartet am Samstag ein sonniger und bis zu 32 Grad heißer Tag in München. Auch am Abend ist der Himmel oft noch klar und um 20 Uhr mit rund 25 Grad noch recht warm. Im Laufe der ersten Nachthälfte ziehen dann aber mehr Wolken auf und nachfolgend steigt das Schauer- und Gewitterrisiko an.

Die Fans, die das Konzert am Sonntag besuchen, sollten vorsichtshalber eine Regenjacke dabei haben, zumindest tagsüber. Denn zunächst ist es in München wechselnd bewölkt und es kann mitunter noch Schauer oder Gewitter geben. Im Laufe des Nachmittags, aber spätestens zum Abend hin, setzt sich auch in der Landeshauptstadt Wetterbesserung durch. Es bleibt dann während des Konzerts wahrscheinlich trocken bei einem teils bewölkten, teils klaren Himmel. Dazu ist es nicht mehr so heiß wie am Samstag, die Höchstwerte liegen am Sonntag in München um 24 Grad, um 20 Uhr noch bei etwa 19 Grad.