Tagesgespräch: Müssen wir Fracking jetzt auch bei uns zulassen?

Nach Ansicht des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie könnten mehr als zehn Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs durch Fracking gedeckt werden. Die sogenannte Schiefergasförderung sei auch in Deutschland eine Möglichkeit, die Importabhängigkeit allgemein zu verringern. Fördern ließen sich laut Bundesverband bis zu zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die Schiefergaspotenziale liegen insbesondere in Niedersachsen, aber in Teilen auch in Nordrhein-Westfalen und im Oberrheingraben. Technisch könnte die Fördermethode laut Experten in sechs Monaten umgesetzt werden. Allerdings gibt es in der Bundesrepublik strenge Genehmigungsverfahren. Überdies müssten dazu Gesetze geändert werden, weil Fracking in Deutschland nach wie vor verboten.

Gefahren für Umwelt: Restrisiko bleibt

Weil beim Fracking auch die Grundwasserschichten durchdrungen werden, könnte dadurch das Grundwasser gefährdet sein. Geowissenschaftler gehen davon aus, dass die Gefahr, Grundwasser durch Fracking zu verschmutzen, mithilfe eines strikten Monitorings und höchsten technologischen Standards beherrschbar, aber nicht ganz auszuschließen ist.

Aus alten, schlecht abgedichteten Bohrlöchern kann überdies Methan entweichen, ein sehr klimawirksames Treibhausgas und in der gleichen Menge deutlich schädlicher als CO2, das den Treibhauseffekt zusätzlich vorantreibt. Einige Experte vermuten außerdem, dass Fracking in Deutschland auch das Erdbebenrisiko erhöhen

Wie ist Ihre Meinung?

Ist Fracking in Deutschland die Lösung der Gas-Krise oder ein (politischer) Irrweg? Sollte dafür schnell eine Gesetzesänderung erwirkt werden? Oder sind Sie gegen die Pläne und fürchten Umweltbelastungen durch Fracking?

Experte im Studio

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Eva Kötting ist Professor Hans-Joachim Kümpel, ehemaliger Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

