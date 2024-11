"Abend der Entscheidung" für Ampel-Regierung?

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Streits in der Ampelkoalition über die Wirtschaftspolitik und andere Fragen trifft sich am Abend der Koalitionsausschuss. Es geht darum, wie das Milliardenloch im Haushalt 2025 gestopft und die schwer angeschlagene deutsche Wirtschaft wieder auf Trab gebracht werden kann. Sollte es im Koalitionsausschuss, dem auch die Partei- und Fraktionsspitzen angehören, nicht zu einer Einigung kommen, steht die Ampel vor dem Aus.

Lindner und Habeck bereits im Kanzleramt

Am Nachmittag sind Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Berliner Kanzleramt eingetroffen, um mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiter über die Wirtschafts- und Haushaltspolitik zu beraten. Bereits am Morgen hatten die drei Politiker im kleinen Kreis beraten.

Lindner hatte schon vor einiger Zeit den "Herbst der Entscheidungen" für die Koalition ausgerufen. Er meinte damit vor allem den Haushalt für das nächste Jahr, der am 29. November im Bundestag verabschiedet werden soll. Daneben geht es ihm um eine Strategie, wie Deutschland aus der Wirtschaftskrise geführt werden soll. Dazu hat er Vorschläge gemacht, die den Streit in der Koalition eskalieren ließen. In seinem Konzept für eine Wirtschaftswende fordert Lindner unter anderem die endgültige Abschaffung des Solidaritätszuschlags auch für Vielverdiener und einen Kurswechsel in der Klimapolitik.

Mahnungen mit Blick auf US-Wahlergebnis

Die weltweite Unsicherheit, die angesichts des Wahlsiegs Donald Trumps in den USA droht, könnte die Koalition aber vielleicht noch einmal zusammenschweißen. Darauf hoffen vor allem SPD und Grüne. "Ich wünsche mir, dass alle jetzt parteitaktische Überlegungen über Bord werfen, dass man sich auch im Koalitionsausschuss heute Abend in die Augen guckt, dass man sich noch mal klarmacht, welche Verantwortung man jetzt trägt", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil im "ARD-Morgenmagazin".

Grünen-Chef Omid Nouripour betonte, das Ergebnis der US-Wahl sei ein Auftrag an die Europäer, die ihre Verteidigungsfähigkeit und Wirtschaft nun unabhängiger aufstellen müssten. "Als Ampelregierung haben wir heute Abend die Möglichkeit zu signalisieren, dass wir den Ernst der Lage verstanden haben und entsprechende Maßnahmen ergreifen und verantwortungsvoll handeln."

Auch Habeck warnte indirekt erneut vor einem Scheitern der Ampel. "Es ist jetzt die Zeit für Staatsverantwortung", wird Habeck vom Ministerium auf der Plattform X zitiert. "In dieser Situation muss Deutschland voll handlungsfähig sein." Aber auch Finanzminister Lindner sieht den Wahlsieg Trumps als Auftrag an die Bundesregierung. "In der Europäischen Union, Nato und auch in Berlin müssen wir jetzt dringlicher denn je unsere wirtschafts- und sicherheitspolitischen Hausaufgaben erledigen", sagte er.

Zusammenraufen oder Scheitern?

Sollten SPD, Grüne und FDP heute zu einer Einigung kommen, die dann anschließend vom Koalitionsausschuss abgesegnet wird, müsste der Haushalt 2025 noch durch den Bundestag. Am 14. November ist die entscheidende Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, bei der die letzten Details geklärt werden sollen. Zwei Wochen später stimmt das Plenum ab. Geht beides gut, hätte die Ampel die schwerste Hürde genommen und könnte weiterregieren. Weitere Differenzen würden aber bleiben, etwa um das strittige Rentenpaket oder auch die Migrationspolitik. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, droht das Ampel-Aus.