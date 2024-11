Koalitions-Streit: Habeck warnt vor Scheitern der Ampel

Angesichts des Richtungsstreits in der Ampel warnt Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) vor einem Scheitern der Koalition. In den "Tagesthemen" im Ersten sagte der Wirtschaftsminister, dies sei der schlechteste Zeitpunkt für ein Scheitern der Regierung.

Er verwies auf den Krieg in der Ukraine, die Wahl in den USA und die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Wie zuvor der Kanzler mahnte auch Habeck zu Pragmatismus. Die Ampel habe es immer wieder hinbekommen, in schwierigen Situationen auch Beschlüsse zu fassen. Aber: "Diese Koalition wird auch keine Liebesbeziehung mehr werden."