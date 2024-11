Verkehrswacht: Viele Kinder können nicht Radfahren

Fehlendes Körpergefühl führt nach Einschätzung der designierten Präsidentin der Verkehrswacht, Kirsten Lühmann, dazu, dass Grundschulkinder immer schlechter Fahrrad fahren. Viele Kinder hätten schon beim Balancieren, Klettern oder Slalomlaufen Probleme, sagte Lühmann. "Und wenn sie die Grundlagen nicht haben, dann wird es auch schwierig mit dem Fahrradfahren. Und dann wird es auch schwierig mit dem sicheren Fahren."

Lühmann verwies auf Erkenntnisse der Bundesanstalt für Straßenwesen, wonach rund die Hälfte aller Kinder vor dem Fahrradfahren ein Laufrad gehabt habe – dies wirke sich sehr positiv auf die Mobilität aus. Eine weitere Feststellung sei allerdings, dass rund ein Drittel der Eltern die eigenen Kinder nicht oder nur wenig dabei unterstütze, Fahrradfahren zu lernen.

Mehr motorische Probleme bei Stadtkindern

In Städten sind die motorischen Probleme von Kindern größer als auf dem Land. Viele Ortsvereine der Verkehrswacht hätten sich deshalb selbst Materialien erstellt, um bereits im Kindergarten Körpergefühl zu vermitteln. "Da geht es um Balancieren, da geht es um Slalomlaufen und all solche Dinge, wo wir früher gesagt haben: Das haben wir doch auf dem Spielplatz oder im Garten oder sonst wo." In Städten seien die Probleme gravierender. "Aber auch auf dem Land stellen wir fest, die motorischen Fähigkeiten von Kindern nehmen ab."

Spendenaktion für Fahrräder

Ein weiteres Problem sei, dass nicht mehr alle Kinder ein Fahrrad hätten. Die Verkehrswacht habe deshalb die Spendenaktion "100 Jahre - 1.000 Räder" ins Leben gerufen. Dabei bittet der Verein zu seinem 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr um Spenden, damit er Jugendverkehrsschulen mit neuen Fahrrädern und Helmen ausstatten kann.

Die Verkehrswacht ist ein Verein mit rund 60.000 Mitgliedern. Sie wurde am 3. November 1924 in Berlin gegründet. Lühmann wird bei der Hauptversammlung heute in Berlin voraussichtlich zur neuen Präsidentin der Verkehrswacht gewählt. Die 60 Jahre alte Polizeibeamtin saß für die SPD im Bundestag.

