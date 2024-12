Streit ums Asylrecht – was geht und was nicht

CDU-Chef Merz: Asylbewerber an der Grenze zurückweisen

CDU-Chef Friedrich Merz will auf anderem Weg erreichen, dass weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen. Sie sollen bereits an der Grenze zurückgewiesen werden. CDU und CSU wollen auch Asylsuchende, die in einem anderen europäischen Land registriert wurden oder dort einen Asylantrag stellen können, an der Grenze abweisen. Ob und unter welchen Bedingungen das möglich wäre, ist juristisch höchst umstritten.

An der deutsch-österreichischen Grenze wird bereits seit 2015 kontrolliert, zuletzt wurden diese "vorübergehenden" Grenzkontrollen, sowie die Kontrollen an der Grenze zu Polen, Tschechien und der Schweiz verlängert. Eigentlich dürfen im Schengen-Raum Grenzkontrollen nur für maximal sechs Monate, in Ausnahmefällen bis zu zwei Jahre angeordnet werden. Sie müssen gut begründet werden. Daniel Thym, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Konstanz, schreibt in einem Beitrag auf "Verfassungsblog.de": "Es spricht … sehr viel dafür, dass die Kontrollen an den deutsch-österreichischen Grenzen rechtswidrig sind."

Europarecht: Niemand soll in Europa umherirren

Doch die Grenzkontrollen, die inzwischen an fast allen deutschen Grenzen angeordnet wurden, werden voraussichtlich auch von einer künftigen Bundesregierung verlängert. Ob Grenzkontrollen Asylbewerber wirklich abhalten, nach Deutschland zu kommen, ist umstritten. Denn wer an der Grenze ein Asylgesuch vorbringt, darf nach Ansicht von Experten nicht einfach zurückgewiesen werden. Selbst wenn es sich um einen sogenannten "Dublin-Fall" handelt, also eine Person, die bereits in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt hat. Die Dublin III-Verordnung schreibt vor, dass Deutschland zunächst prüfen muss, welches europäische Land zuständig ist. Damit soll auch verhindert werden, dass Flüchtlinge in Europa "umherirren", weil kein Land sich ihrer annehmen will.

Asylgesuch darf nicht an Grenze entschieden werden

Die Bundespolizei darf also nicht direkt an der Grenze darüber entscheiden, ob ein Asylgesuch rechtmäßig ist. Selbst wenn die Person schon in einem anderen europäischen Land registriert wurde oder bereits einen Asylantrag gestellt hat. "Eine rechtmäßige Zurückweisung von Schutzsuchenden an der Grenze kommt unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt nach geltendem Europarecht infrage", sagt Europarechts-Experte Hruschka. Zurückweisen kann die Bundespolizei nur Personen, die kein Asylgesuch an der Grenze vorbringen.

Erst vor Kurzem, im Oktober 2024, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) den Fall eines Syrers, der nach dem sogenannten "Seehofer-Deal" von 2018 an der Grenze bei Passau innerhalb kürzester Zeit zurückgewiesen wurde. Obwohl er ein Asylgesuch vorbrachte, war er ohne rechtliche Prüfung seines Falls nach Griechenland abgeschoben worden. Das ist nach dem Urteil des EGMR nicht zulässig.

Versuch der Abschreckung?

Die rechtlichen Möglichkeiten für Zurückweisungen und Grenzkontrollen sind also eingeschränkt, solange das europäische Recht nicht auf politischer Ebene reformiert wird. Im Moment wertet Hruschka die Vorstöße der Unionsparteien auch eher als Versuch, Asylbewerber abzuschrecken: "Das, was jetzt versucht wird, ist das, was zum Beispiel Dänemark macht, was in der Forschung 'Negative Nation Branding' heißt, also sozusagen einen möglichst schlechten Ruf für das Land zu haben, damit möglichst wenig Leute dorthin gehen." Das aber, sagt der Experte für europäisches Recht, habe für Deutschland erhebliche wirtschaftliche Nachteile, "denn es wird im Ausland dann nicht allein auf Asyl bezogen sein."