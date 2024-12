Einbruch bei Rummenigge: Diebe erbeuten mehr als 100.000 Euro

100.000 Euro sollen es laut Polizei sein, die Einbrecher im Haus des FC-Bayern-Aufsichtsratsmitglieds Karl-Heinz Rummenigge mitgehen ließen. Laut Bild-Zeitung soll dagegen Schmuck und Bargeld im Wert von 250.000 Euro verschwunden sein. Ein Polizeisprecher äußerte sich auf BR-Nachfrage aber weder zur Identität des Opfers noch zur angeblichen Beutehöhe der Bild.

Diebe brechen Balkontür auf

Nach offizieller Darstellung wurden am Mittwochabend in Abwesenheit des Bewohners in einem Einfamilienhaus in Grünwald Bargeld und Wertsachen für über 100.000 Euro gestohlen. Der oder die Diebe hatten die Balkontür aufgebrochen und sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft.

Alarmanlage im Haus von Rummenigge nicht mit Polizei verbunden

Die genaue Tatzeit konnte im Nachgang durch die Auswertung der Daten der Alarmanlage ermittelt werden. Demnach drangen der oder die Täter gegen 19:40 Uhr in das Anwesen ein.

Eine Erklärung, warum trotz Alarmanlage niemand auf den Einbruch aufmerksam wurde, blieb das Polizeipräsidium schuldig. Die Anlage sei nicht mit der Polizei verbunden gewesen, hieß es lediglich.