Streit um Schuldenbremse: "Junge" FDP droht mit Koalitionsbruch

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai nannte die Forderungen der SPD "Schuldenpopulismus", der "gefährlich für die Zukunft und die Entwicklung des Landes und vor allem toxisch für den Wohlstand" sei. Grünen-Chefin Ricarda Lang betonte, "dass wir dauerhaft eine Reform der Schuldenbremse brauchen". So müsse diese um eine Investitionsklausel ergänzt werden. "Wir werden den Sozialstaat und den sozialen Zusammenhalt in den Verhandlungen verteidigen", sagte Lang. Sie sagte zu, "in der konkreten Umsetzung zu Kompromissen bereit" zu sein.

Scheitert die Ampel an der Schuldenbremse?

Seit Monaten herrscht angesichts knapper Kassen und der schwachen Konjunktur Streit in der Bundesregierung über den Haushalt für das kommende Jahr. Die Beratungen gehen nun in die entscheidende Phase. Das Bundeskabinett will den Etatplan am 3. Juli verabschieden, damit der Bundestag den Haushalt nach der Sommerpause beraten kann.

Neben der Schuldenbremse sind unter anderem die Höhe von Sozialleistungen, Infrastrukturinvestitionen sowie die Ausgaben für Verteidigung und Entwicklungsprojekte umstritten. Lindner fordert deutliche Kürzungen in den Budgets mehrerer Ministerien, vor allem des Sozialressorts. Höhere Steuern für Vermögende sowie konsequentere Verfolgung von Steuerhinterziehern sind nicht Teil der Debatte.

Mit Informationen von AFP