G7 diskutieren über Milliarden-Hilfen für die Ukraine

Blauer Himmel, sommerliche Temperaturen – der Rahmen stimmte als Gastgeberin Giorgia Meloni am späten Vormittag Bundeskanzler Olaf Scholz und alle anderen G7 Vertreter offiziell begrüßte im Luxusferienressort Borgo Egnazia.

Alle Informationen im Ticker: Die aktuelle Lage in der Ukraine

Weitere Unterstützung für die Ukraine geplant

Nach dem obligatorischen Familienfoto geht es am hoch gesicherten Tagungsort in Süditalien zunächst um wirtschaftliche Unterstützung für Afrika, ein Wunschthema der italienischen Präsidentschaft. In der Arbeitssitzung danach zur Ukraine, das wichtigste Thema heute, wird auch Präsident Wolodymyr Selensky mit am Tisch sitzen.

Das Land soll für seinen Abwehrkampf gegen Russland ein neues riesiges Unterstützungspaket der Gruppe bekommen. Unterhändler der Staats- und Regierungschefs der G7 verständigten sich Berichten zufolge darauf, mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen ein Kreditpaket im Umfang von etwa 50 Milliarden US-Dollar zu finanzieren.

Beschlossen ist noch nichts

Nach Angaben von US-Sicherberater Jake Sullivan stehen die Zeichen auf Einigung. Es seien sehr gute Fortschritte erzielt worden in den Gesprächen über diese, indirekt mit russischem Geld finanzierte Ukraine-Hilfe. Doch es gibt noch eine Reihe offener Fragen: Was würde etwa passieren, wenn die Ukraine und Russland Frieden schließen und die russischen Vermögenswerte zurückgegeben werden?

Wer kommt für den Kredit auf, wenn die Russland-Sanktionen nicht verlängert werden, auch dann müssten die Gelder freigegeben werden. Wer bedient dann den Kredit? Und zahlt ihn zurück? Dann müsse man überlegen, wie man die Lasten teile, heißt es dazu aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.