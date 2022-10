Mann stirbt nach Polizei-Einsatz: War ein "Taser" die Ursache?

Tödlicher Ausgang eines Polizei-Einsatzes in Dortmund: Gegen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen rückten Beamte in den Stadtteil Dorstfeld aus, wo ein Mann randaliert haben soll. Dabei kam auch ein sogenannter "Taser" zum Einsatz, also eine Elektroschockpistole, wie eine Sprecherin der Präsidiums in Recklinghausen bestätigte.

Ärzte im Krankenhaus stellten Tod des Mannes fest

Im Verlauf des Einsatzes kollabierte der Mann. Die Polizeibeamten leisteten erste Hilfe und riefen einen Notarzt, der sich um den Patienten kümmerte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man wenig später nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Polizei und Staatsanwaltschaft: "Wir ermitteln mit Hochdruck"

Wie genau der Einsatz abgelaufen ist, ist bisher nicht bekannt. Auch die Frage, ob der Taser zum Tod des Mannes geführt hat, ist noch unklar. Aus Neutralitätsgründen haben die Beamten aus dem benachbarten Recklinghausen die Ermittlungen übernommen. Man sei in enger Abstimmung mit der Dortmunder Staatsanwaltschaft, heißt es von dort. Und weiter: "Wir ermitteln mit Hochdruck."