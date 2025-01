Schnee und Glatteis in weiten Teilen Bayerns erwartet

Erste Flüge von Münchner Flughafen annulliert

Das Wetter hat auch Folgen für Reisende. Einige Flüge, die am Sonntagmorgen vom Münchner Flughafen starten sollten, wurden laut der Website des Flughafens bereits annulliert, darunter vor allem Flüge innerhalb Deutschlands, sowie nach Österreich und in die Schweiz. Am Münchner Flughafen sei man auf die vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Schneefälle vorbereitet. Dennoch könne es, je nach Wetterlage, zu starken Verspätungen kommen, sagte ein Sprecher des Munich Airport dem BR. Falls die Verspätungen zu groß werden, müsse man auch weitere Flüge streichen. Ob Flüge annulliert werden, entscheiden die Fluggesellschaften. Deshalb sollen sich Fluggäste bei den Airlines informieren, ob und wann ihr Flug startet. Zudem sollten Flugreisende längere Anfahrtszeiten und Wartezeiten am Flughafen einplanen, so der Sprecher.

Auto kracht in Oberfranken gegen Hauswand

Schon seit mehreren Tagen sind die Wetterverhältnisse in Bayern anspruchsvoll. Im oberfränkischen Sonnefeld (Landkreis Coburg) kam in der Nacht auf Samstag ein Auto von der schneeglatten Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer - alle vier Insassen des Wagens erlitten dabei Verletzungen. Das leerstehende Haus wurde so stark beschädigt, dass es danach mit einer Stützkonstruktion gesichert werden musste, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Sachschaden wurde auf rund 15.000 Euro beziffert.

Auch andere Teile Deutschlands waren betroffen. Ein Sprecher der Polizei in Bremen sagte, Autofahrer hätten "mit Glatteis kämpfen" müssen – die Zahl der Unfälle sei auffällig hoch gewesen. Rund 80 Glätteunfälle habe es innerhalb weniger Stunden gegeben. In Niedersachsen gab es allein im Gebiet der Polizei Braunschweig binnen acht Stunden mehr als 110 Verkehrsunfälle. In Thüringen kam es auch vermehrt zu Unfällen aufgrund von Glätte.