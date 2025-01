Maut in Österreich und der Schweiz: So teuer ist es ab 2025

Wer im kommenden Jahr nach Österreich fährt, muss für die Nutzung von Autobahnen und Schnellstraßen mehr Geld bezahlen: die Vignetten werden um sieben bis acht Prozent teurer. Das ergibt dann für die verschiedenen Laufzeiten folgende Preise für Autofahrer:

Jahres-Vignette: 103,80 Euro

2-Monats-Vignette: 31,10 Euro

10-Tage-Vignette: 12,40 Euro

1-Tages-Vignette: 9,30 Euro (nur digital erhältlich)

Teurer wird es 2025 aber auch für Motorradfahrer:

Jahres-Motorrad-Vignette: 41,50 Euro

2-Monats-Motorrad-Vignette: 12,40 Euro

10-Tage-Motorrad-Vignette: 4,90 Euro

1-Tages-Motorrad-Vignette: 3,70 Euro (nur digital erhältlich)

Die Klebevignetten wechseln dabei auch die Farbe: von gelb fürs Jahr 2024 auf seegrün für 2025.

Achtung beim Kauf von digitalen Vignetten

Die Jahres-Vignette hat dabei eine Gültigkeit von 14 Monaten. Vom 1. Dezember 2024 bis 31. Januar 2025. Die alte Jahres-Vignette für 2024 gilt entsprechend noch bis Ende Januar 2025. Ausdrücklich aufpassen müssen allerdings Online-Käufer. Der österreichische Mautbetreiber Asfinag weist darauf hin, dass digitale Jahres- und 2-Monats-Vignetten erst 18 Tage nach dem Kauf gültig werden. Das hänge mit der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen zusammen, die ein Rücktrittsrecht beim Kauf einräumt.

Wer die Vignetten als klassisches Pickerl, also als Aufkleber an der Scheibe, erwirbt, hat dieses Problem nicht. Sofort gültig sind außerdem die digitalen Tages- und 10-Tages-Vignetten.

Ausnahmen von der Maut-Pflicht in Österreich

Der ADAC weist darauf hin, dass es aber auch einige Strecken gibt, die nicht der Vignetten-Pflicht unterliegen:

In Tirol auf der Inntalautobahn A12 zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd,

Im Land Salzburg auf der Westautobahn A1 zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg-Nord,

In Vorarlberg auf der Rheintal/Walgau-Autobahn A14 zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems.

Wer es übrigens darauf ankommen lässt und ohne Pickerl reist, der riskiert saftige Geldstrafen. Autofahrer müssen mit mindestens 120 Euro rechnen, Motorradfahrer mit 65 Euro. Und wer nicht sofort bezahlt, muss mit einer Anzeige und Strafe in Höhe von 300 Euro rechnen.

Maut in der Schweiz und Slowenien bleiben gleich

In der Schweiz ändert sich bei der Maut 2025 nichts. Die Jahres-Vignette kostet weiterhin 40 Franken, das sind rund 44 Euro.

Und auch in Slowenien bleibt 2025 alles beim Alten, so der ADAC: Für Pkw kostet die Jahresvignette 117 Euro, ein Monat 32 Euro und der Zeitraum sieben Tage 16 Euro. Für das Motorrad fallen für ein Jahr 58,70 Euro, ein Halbjahr 32 Euro und sieben Tage 8 Euro an. Vignetten gibt es in Slowenien ausschließlich digital und sie können bis zu 30 Tage im Voraus gekauft werden. Anders als in Österreich gelten Jahres-Vignetten dann ein Jahr ab dem ersten Gültigkeitstag.