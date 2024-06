Ödes Österreich: Letzte Generation postet Fake-Bilder auf Google

Auch Umweltbehörde warnt vor "katastrophalen" Konsequenzen

Wissenschaftler weltweit sind sich einig, dass der menschengemachte Klimawandel den Planeten in alarmierendem Tempo erhitzt und Extremwetterereignisse wie Hitzewellen häufiger und heftiger macht. Die Europäische Umweltbehörde EEA warnte in diesem Jahr vor "katastrophalen" Konsequenzen, sollte Europa keine dringenden Maßnahmen zur Anpassung an die durch den Klimawandel verursachten Risiken ergreifen.

Letzte Generation: Neue Wege des Protests

Die "Letzte Generation Österreich" organisiert regelmäßig Protestaktionen. Die Gruppe erhoffe sich, durch den Protest im Internet noch mehr Menschen zu erreichen, sagte Hagen-Canaval.

Nicht nur mit dem digitalen Protest geht die "Letzte Generation" neue Wege, um für den Klimaschutz zu protestieren. Zuletzt hatten die deutschen Klimaaktivisten der Gruppierung angekündigt, auf Klebeaktionen zu verzichten. Stattdessen halten sie sogenannte "ungehorsame Versammlungen" ab, bei denen dennoch Straßen und Kreuzungen blockiert werden.

In Regensburg blockierten am Samstagmittag Aktivisten die Durchfahrt durch das Jakobstor. Der Verkehr ist in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Blockade soll 24 Stunden lang andauern, laut einem Polizeisprecher bis Sonntagmittag 12 Uhr.