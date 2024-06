Regensburg: "Letzte Generation" macht Straße 24 Stunden dicht

In Regensburg blockieren Mitglieder der sogenannten Letzten Generation die Durchfahrt durch das Jakobstor für den Verkehr in beide Richtungen – und zwar für 24 Stunden, wie die Stadt Regensburg und die Polizei mitteilen. Die Sperre am westlichen Ende der Innenstadt dauert laut einem Polizeisprecher bis Sonntagmittag 12 Uhr.

Demonstranten übernachten an blockierter Straße

Bislang sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen, bis auf die üblichen Meinungsverschiedenheiten mit anderen Verkehrsteilnehmern. In der Spitze zählte die Polizei über 60 Demonstranten, die sich an der Blockade beteiligt haben – mittlerweile seien es rund 50.

Das sind die Auswirkungen auf den Verkehr

Die Zufahrt zum Bismarckplatz und Arnulfsplatz und den dortigen Parkhäusern ist nur weiträumig aus Richtung Süden über die Kumpfmühler Straße und Schottenstraße möglich. Die Durchfahrt vom Bismarck- zum Arnulfsplatz wird ausnahmsweise auch für den Kfz-Verkehr freigegeben, so der Polizeisprecher. Die Umleitung stadtauswärts erfolgt über die Strecke Bismarckplatz, Schottenstraße, Wittelsbacherstraße, Platz der Einheit. Autofahrer werden aber gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

Wegen der Demonstration ist auch der Busverkehr beeinträchtigt. Wie der Regensburger Verkehrsverbund (RVV) mitteilt, werden die Linien 1, 6, 11, N4 und N6 zwischen dem Hauptbahnhof und der Taxisstraße/Ostdeutsche Galerie in beiden Fahrtrichtungen über die südliche Umgehung der Altstadt (Albertstraße, Margaretenstraße bzw. Fritz-Fend-Str., Kumpfmühler Straße) und Wittelsbacher Straße umgeleitet.

Stadt Regensburg: Keine Handhabe gegen Demo

Die Stadt weist darauf hin, dass sie keine Handhabe hat, die Versammlung zu verlegen oder zu verbieten, da von der Versammlung keine konkrete Gefahr ausgeht, die solche Beschränkungen rechtfertigen würden, so die Stadt. Die Versammlungsfreiheit sei ein im Grundgesetz verbürgtes und geschütztes Grundrecht. "Die Grenzen für Beschränkungen oder Verbote sind dem entsprechend sehr eng. Die Umstände müssen in jedem Einzelfall genau geprüft und belegt werden, dass tatsächlich eine Gefahr von der Versammlung ausgeht. Bei den Auflagen hat die Versammlungsbehörde stets den mildesten Eingriff zu wählen", schreibt die Stadt auf ihrer Homepage.