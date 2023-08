Elsass: Tote nach Feuer in Ferienunterkunft für Behinderte

Mindestens zehn Menschen sind am Mittwoch bei einem Brand im Elsass ums Leben gekommen. In der Ferienunterkunft in Wintzenheim bei Colmar waren Menschen mit Behinderungen untergebracht - nach Angaben der Präfektur eine Erwachsenengruppe aus Nancy.

"Leider gibt es keine großen Zweifel", sagte Christophe Marot von der örtlichen Präfektur gegenüber dem Sender "France Info". "All diese Personen waren in der Unterkunft und konnten nicht mehr herauskommen." Zuvor waren elf Menschen, darunter auch ein Betreuer, vermisst worden. Nach einer vermissten Person werde noch gesucht, hieß es weiter. Insgesamt 17 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

300 Quadratmeter brannten: Suche mit Hunden und Drohne

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr breiteten sich die Flammen schnell aus, 300 von 500 Quadratmetern des Hauses hätten Feuer gefangen. Allerdings konnten sie mithilfe dutzender Feuerwehrleute und Gendarmen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Für die Bewohner im ersten Stockwerk sei es jedoch unmöglich gewesen, aus eigener Kraft zu fliehen. Bis Mittag wurden mit Hilfe einer Drohne, durch Hunde und durch direkte Suche zehn Leichen entdeckt, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Philippe Hauwiller, mitteilte.

Macron meldet sich zu Wort - Premierministerin kündigt Besuch an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb am Morgen zu dem Brand auf Twitter: "Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahestehen." Innenminister Gérald Darmanin dankte der Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz.

Premierministerin Élisabeth Borne kündigte an, gemeinsam mit der Ministerin für Solidarität und Familien, Aurore Bergé, nach Wintzenheim zu reisen.

Unterkunft war laut Gemeinde in sehr gutem Zustand

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Präfektur kündigte Ermittlungen der regionalen Staatsanwaltschaft an. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine 500 Quadratmeter große ehemalige Scheune im typischen Fachwerkstil der Region, die zu einer zweistöckigen Unterkunft umgebaut worden war.

Ein Sprecher der Gemeinde gab an, das Haus sei in einem sehr guten Zustand gewesen. "Wir kennen diese Herberge", so der stellvertretende Bürgermeister von Wintzenheim, Daniel Leroy. "Diese Unterkunft hat sehr gut funktioniert und keine Probleme gemacht." Vertreter der Gemeinde bei Colmar, in der Nähe von Deutschland, hätten das Haus von innen gesehen. Alles sei renoviert und in "perfektem Zustand" gewesen.

Leroy zufolge brannte das Gewölbe des Hauses, die Bedachung sei eingestürzt. Der gesamte obere Bereich sei zerstört worden. Nur das Erdgeschoss, in dem sich die Gemeinschaftsräume befanden, sei intakt geblieben.

Mit Informationen von dpa und AFP