Waldbrand an der Adria: Mehr als 1.000 Touristen evakuiert

Vermutet wird Brandstiftung: An der italienischen Adriaküste kämpfen Feuerwehrleute gegen einen großen Waldbrand. Eine Ferienanlage in Apulien wurde evakuiert und Touristen in Sicherheit gebracht. Mit Löschflugzeugen und einem Helikopter versuchte die Feuerwehr, die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Wegen des starken Windes hatten sich diese rasch ausgebreitet. Am Boden selbst kommen die Löscheinheiten nur schwer an die Brände heran.

Flammen bedrohten Ferienanlage

Betroffen ist ein Waldgebiet auf dem Gargano-Vorgebirge in der Bucht San Felice in der Nähe der Gemeinde Vieste. Die Flammen wurden stark in die Richtung einer Ferienanlage getrieben, deshalb mussten mehr als 1.000 Touristen ihre Unterkünfte verlassen, manche brachten sich selbst mit ihrem Camper in Sicherheit. Die Männer, Frauen und Kinder kamen teils in anderen touristischen Einrichtungen unter, teils in einer Schulturnhalle, die von der Gemeinde Vieste eingerichtet wurde.