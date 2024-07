Bürokratie in der Backstube: Bäcker verzweifeln an Verordnungen

Für ein gutes Brot braucht es an sich nur wenig Zutaten: Mehl, Salz, Hefe, Wasser. Und natürlich: Ruhe, Hingabe, Geduld. Doch in der Praxis kommt noch einiges mehr dazu, bevor das Brot über den Verkaufstresen wandert. Es sind lange, komplizierte Wörter, zusammengesetzte Nomen, die nicht gut klingen: Belegausgabepflicht, Verpackungsverordnung, Kühlungsprotokoll – das und vieles mehr müssen Bäckerinnen und Bäcker beachten. Das Handwerk, besonders das Bäcker-Handwerk, ächzt unter der Bürokratie: ständig neue Gesetze und Auflagen, die die Bäcker vom Backen abhalten und hinter den Schreibtisch verdammen.

Laut einer Umfrage der bayerischen Bäckerinnung geben sechs von zehn Bäckern, die aufhörten, auch die Bürokratielast als Grund an. Kontrovers – Die Story geht der Frage nach, wie viel Bürokratie unser Brot noch aushält – und macht sich auf die Suche nach Bäckermeistern aus der Region, die uns mitnehmen in ihren Alltag zwischen Backstube und Büro. Am Ende des Films sollen zwei Parteien an einen Tisch gebracht werden: die Macher der Gesetze und jene, die davon betroffen sind.

Im Büro: Registrierarbeiten für den Staat

Nico Scheller, Inhaber der Lokalbäckerei "Brotzeit", sagt: "Sein Handwerk selbst gut zu machen, das ist eigentlich die Kernaufgabe. Und diese ganzen Themen halten einen davon ab." Was alles dazugehört, will er uns in seiner Bäckerei in Oberhaching zeigen.

2011 hat Scheller mit zwei Freunden "Brotzeit" gegründet, inzwischen beschäftigt er knapp 90 Mitarbeiter in vier Filialen. Und mit dem Wachstum der Bäckerei schrumpfte seine Präsenz in der Backstube. Dabei geht es längst nicht nur um Dinge, die ein Betriebsinhaber notwendigerweise erledigen muss: Personalwesen, Finanzen, Vertrieb. Sondern um Registrierungs- und Dokumentationspflichten in seiner Branche, etwa die Verpackungsverordnung. Die sieht vor, dass sämtliche Verpackungen, die eine Bäckerei in den Umlauf bringt, wohl sortiert in verschiedene Register eingetragen werden. Die Absicht dahinter ist zunächst nachvollziehbar: Verpackungsmüll reduzieren.

Doch für Nico Scheller zielt das Gesetz "am Thema vorbei", wie er sagt. Denn "Brotzeit" hat bereits 2013 ein nachhaltiges System eingeführt: Jeder Kunde, der seine Tüte von zuhause mitbringt, sammelt Prämienpunkte. Bei zehn Punkten gibt es ein Heißgetränk oder einen Laib Brot umsonst. So habe man den Verpackungsmüll bereits um ein Drittel reduzieren können, sagt Scheller. Trotzdem muss er seine Tüten und Kaffeebecher in ein Online-Register eintragen. Stephan Kopp, Geschäftsführer der bayerischen Bäckerinnung, resümiert das so: "Man sitzt im Büro, macht auch nichts für seinen Betrieb, bestellt keine Waren, man macht keine Personalplanung. Sondern es sind einfach nur Registrierarbeiten für den Staat."

