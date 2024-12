Nahost-Ticker: Bundesamt stoppt Asylanträge von Syrern

12.29 Uhr: Israel sieht bessere Chancen auf Geiselabkommen

Die Chancen auf Abschluss eines Abkommens zur Freilassung der verbliebenen 100 Geiseln aus dem Gazastreifen sind nach Einschätzung des israelischen Außenministers gestiegen. Eine Erfolgsgarantie gebe es jedoch nicht, erklärte Gideon Sa'ar in Jerusalem. Die palästinensische Terrororganisation Hamas habe möglicherweise ihre bisher ablehnende Haltung geändert, so der Minister. Er sei daher zuversichtlicher mit Blick auf die weiteren Verhandlungen. Eine mögliche Waffenruhe im umkämpften Gazastreifen sei an das Zustandekommen des Geiselabkommens gebunden.

12.20 Uhr: Radio: Soldaten bei Unfall und nicht bei Kämpfen im Südlibanon getötet

Die vier im Südlibanon ums Leben gekommenen israelischen Soldaten sind laut einem Bericht des Armee-Radiosenders vermutlich bei einem Unfall im Einsatz und nicht bei Kämpfen gestorben. Sie seien bei der Sprengung eines mit Waffen beladenen Tunnels der Hisbollah-Miliz umgekommen, berichtet der Armee-Hörfunk. Das Militär hatte zuvor mitgeteilt, die vier Soldaten seien im Kampf gefallen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Das Armee-Radio berichtete, der Vorfall habe sich am Sonntag ereignet. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass die Sprengung unabsichtlich weitere Explosionen ausgelöst habe, die zum Einsturz des Tunnels geführt hätten, während sich die Soldaten noch darin befunden hätten.

10.43 Uhr: Drohne schlägt in Haus in israelischer Stadt Javne ein

Eine offensichtlich aus dem Jemen gestartete Drohne ist nach Militärangaben in der israelischen Stadt Javne südlich von Tel Aviv eingeschlagen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurde die oberste Etage eines 15-stöckigen Hauses getroffen. Es sei dichter Rauch aufgestiegen. Niemand sei jedoch verletzt worden. Den Militärangaben zufolge hatten die Warnsirenen nicht wie üblich geheult. Man prüfe den Vorfall.

09.50 Uhr: Tote bei Angriff auf Krankenhaus

Bei Angriffen auf den Gazastreifen sollen in der Nacht zum Montag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sein. Die Leichen wurden in das Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht, die Nachrichtenagentur AP konnte in der Leichenhalle der Klinik die Zahl der Toten bestätigen.

Laut dem Krankenhaus kam unter anderem der 2014 aus israelischer Haft entlassene Raed Ghabaien ums Leben, als das Zelt in Suwaida, in dem er sich aufhielt, von einem israelischen Angriff getroffen wurde. Auch seine Frau sei getötet worden. Weitere zwei Tote wurden aus Nuseirat sowie aus der Region Wadi Gaza gemeldet. Von israelischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor.

9.35 Uhr: Israel denkt über Abzug aus Syrien nach

Israel will nach dem Vorrücken in ein Grenzgebiet eigenen Angaben zufolge nicht dauerhaft militärisch in Syrien bleiben. Die Präsenz israelischer Streitkräfte auf syrischem Gebiet sei nur ein "begrenzter, vorübergehender" Schritt, sagt Außenminister Gideon Saar auf einer Pressekonferenz in Jerusalem. Ihr einziges Interesse sei die Sicherheit Israels. Israel hat Panzer in einer Pufferzone auffahren lassen, um ein Übergreifen der Turbulenzen aus Syrien zu verhindern.

09.30 Uhr: Frankreich will Sondergesandten senden

Frankreich will in den kommenden Tagen einen Sondergesandten nach Syrien schicken, um den politischen Übergang nach dem Sturz von Präsident Baschar al-Assad zu unterstützen. Dies kündigt der geschäftsführende Außenminister Jean-Noel Barrot in einem Interview des Senders France Info an. Die Ereignisse in Syrien seien eine herbe Niederlage für Russland, sagt Barrot. Russland könnte nun den Zugang zu seinen Militärstützpunkten in dem Land verlieren. Russland war neben dem Iran jahrelang der wichtigste Unterstützer von Assad, der am Sonntag von Rebellen gestürzt worden war.

09.20 Uhr: Rebellenfahne auf syrischer Botschaft in Moskau

Auf dem Gebäude der syrischen Botschaft in Moskau ist die Fahne der Rebellen gehisst worden. Das berichtet ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Die russische Führung war neben dem Iran jahrelang der wichtigste Unterstützer des gestürzten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Dieser soll sich russischen Medienberichten zufolge zusammen mit seiner Familie nach Moskau abgesetzt haben.

09.10 Uhr: Großbritannien denkt über Rolle von HTS nach

Großbritannien könnte ein bestehendes Verbot der syrischen Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Scham (HTS) überdenken, wie Minister Pat McFadden ankündigt. Man werde das in Betracht ziehen, es werde teilweise davon abhängen, wie sich diese Gruppe nun verhält, sagt McFadden im Sender Sky News. Die HTS hat den Sturz von Präsident Baschar al-Assad angeführt und scheint die neue starke Kraft in Syrien zu werden. Der ehemalige Ableger von Al-Kaida in Syrien ist in Großbritannien als Terror-Organisation eingestuft.

08.40 Uhr: Iran mit syrischen Rebellen in Kontakt

Der Iran hat nach dem Sturz seines engen Verbündeten Baschar al-Assad in Syrien eine direkte Kommunikationslinie zu einem Teil der Rebellen-Gruppen eingerichtet, die die Macht in dem Nachbarland übernommen haben. Dies diene dazu, "eine feindliche Entwicklung" zwischen den beiden Ländern zu verhindern, teilt ein ranghoher Vertreter des Iran der Nachrichtenagentur Reuters mit. Ein Dialog mit den Rebellenanführern in Syrien sei der Schlüssel zur Stabilisierung der Beziehungen und zur Vermeidung weiterer regionaler Spannungen. Assad hatte sich nur mit Hilfe Russlands und des Iran in den vergangenen Jahren in dem Bürgerkriegsland an der Macht halten können.

06.31 Uhr: UN berät über Syrien

Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad will der UN-Sicherheitsrat auf Antrag Russlands heute hinter verschlossenen Türen über die Lage in Syrien beraten. Die Beratungen in New York sollen am Abend deutscher Zeit stattfinden, berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Diplomatenkreise. Nach dem überraschend rasanten Sturz des syrischen Diktators Assad steht das geschundene Land vor einer ungewissen Zukunft. Vieles hängt davon ab, ob sich die verschiedenen Rebellengruppen auf eine Verteilung der Macht einigen können - oder ob ein Machtvakuum zu neuer Gewalt führt und Syrien mit seinen ethnischen und religiösen Minderheiten im Chaos versinkt. Was in dem Land nach Assads Sturz folgt, könnte neue Konflikte in der Region auslösen.