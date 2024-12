Nahost-Ticker: Leiche deutsch-israelischer Geisel geborgen

04.39 Uhr: Leiche deutsch-israelischer Geisel im Gazastreifen geborgen

Israelische Einsatzkräfte haben die Leiche einer deutsch-israelischen Geisel im umkämpften Gazastreifen geborgen. Die sterblichen Überreste Itay Svirskys seien zurück nach Israel gebracht worden, teilte die Armee mit. Bereits Anfang des Jahres hatte Israels Militär bekanntgegeben, dass der 38-Jährige in Gefangenschaft von seinen islamistischen Entführern ermordet worden sei. Er war demnach am 7. Oktober vergangenen Jahres beim Überfall der Hamas und anderer Terroristen aus dem Kibbuz Beeri in der Nähe des Gazastreifens entführt worden. Svirskys Eltern seien damals ermordet worden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach am Abend von einem "schweren Verlust der Familie". Svirsky hatte laut der deutschen Botschaft in Israel neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Rückführung seiner Leiche zur Bestattung in Israel sei ein "wichtiger Abschluss für seine Familie", erklärte das Forum der Geisel-Angehörigen.

01.44 Uhr: Amnesty International wirft Israel Völkermord vor

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Israel Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. Israel habe absichtlich tödliche Angriffe verübt und die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern verhindert, heißt es in einem am Donnerstag vorgestellten, fast 300-seitigen Bericht der Organisation. "Unsere vernichtenden Ergebnisse müssen ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein: Dies ist Völkermord. Es muss jetzt aufhören", sagte die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard. Israel wies die Vorwürfe zurück. Der Bericht sei "völlig falsch" und beruhe auf Lügen, erklärte das israelische Außenministerium.

Amnesty analysierte in dem Bericht unter anderem 15 Luftangriffe seit Beginn des Krieges bis April dieses Jahres, bei denen mindestens 334 Zivilisten, darunter 141 Kinder, getötet und Hunderte von Menschen verwundet worden seien sollen. Es sei kein Beweis dafür gefunden, dass einer dieser Angriffe militärischen Zielen gegolten habe. Israel behauptet hingegen, es tue alles, um die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht einzuhalten.

01.30 Uhr: Trumps Nahost-Gesandter wirbt für Waffenruhe in Gaza

Der Nahost-Beauftragte von Donald Trump, Steve Witkoff, will die diplomatischen Bemühungen des designierten US-Präsidenten um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der israelischen Geiseln noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar vorantreiben. Dies bestätigte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Witkoff, der das Amt unter Trumps Regierung offiziell antreten wird, habe sich dem Insider zufolge bereits Ende November jeweils separat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen.

00.30 Uhr: Israels Militär rückt in Khan Younis vor

Israelische Panzer dringen weiter in das Gebiet von Khan Younis im Süden des Gazastreifens vor und greifen dort Ziele an. Das israelische Militär erklärte, dass sich dort hochrangige Hamas-Kämpfer aufhielten, die von der humanitären Zone in Khan Younis aus operierten. "Nach dem Angriff wurden sekundäre Explosionen festgestellt, die auf das Vorhandensein von Waffen in dem Gebiet schließen lassen", hieß es in einer Erklärung des Militärs.